الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الأمطار وانفراجة أزمة غات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يونيو 2019, 10:08 مساء
السيول الغزيرة تغطي معظم مناطق بلدية غات. (الإنترنت)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انتهاء السحب تدريجيا وتوقف الأمطار على مدينة غات، بدءا من اليوم السبت و«سيكون ذلك بابا لانفراج الأزمة التي عصفت بغات على مدار أسبوع كامل»، بحسب بيان للمركز اليوم.
وتشهد غات أزمة إنسانية منذ الإثنين الماضي عندما ضربت المدينة الواقعة على بعد حوالي 1,300 كيلو متر جنوب غرب العاصمة طرابلس، سيولا هي الأعنف منذ سنوات، وذلك بسبب الموقع الجغرافي للمدينة التي تقع في منطقة منخفضة بين سلسلتي جبال اكاكوس وتاسيلي.
وأدت الفيضانات إلى تهجير الآلاف ووفاة وفقد العشرات، فضلا عن الأضرار المادية التي وقعت في المنازل ونفوق الحيوانات، وتعطل العديد من الطرق الرئيسية بعد تعرضها لأضرار، فيما غمرت المياه مستشفى غات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«قلبك وين».. أغنية ليبية بلحن عالمي (فيديو)
ثقافة وفن
ناسا تفتح محطة الفضاء الدولية أمام السياح في 2020
دولى
النتائج الأوّلية للتحقيق المتعلّق بتخريب السُفن في الخليج تؤكد تورط دولة في ...
عربى
سلامة من موسكو: الوضع الحالي في ليبيا لا يقتل العملية السياسية لكن يضعها بين ...
ليبيا
السطو على سيارة إسعاف متجهه إلى غات
ليبيا
ثلاثية رونالدو تقود البرتغال لنهائي دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
رياضة عالمية
إضافة 1102 برميل نفط يومياً للإنتاج الليبي بعد اختبار بئر تطويرية في حقل ...
ليبيا
ترامب وميركل يناقشان «الصراع الليبي» خلال لقائهما في بورتسموث
ليبيا
سفير الولايات المتحدة يكرم الفائز بمسابقة «OurLibya»
ثقافة وفن
«فيفا» يحسم موقف قطر من تنظيم مونديال الأندية
رياضة محلية
فلكيًا.. الأربعاء أول أيام عيد الفطر في ليبيا
ليبيا
«داخلية الوفاق» تعلن نتيجة تحقيقاتها حول السفينة الإيرانية الموقوفة بمصراتة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قرار صادم.. «فيسبوك» محظور على أجهزة «هواوي»