العثور على رفات شخصين مجهولي الهوية قرب قمينس

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | السبت 08 يونيو 2019, 06:00 مساء
متطوعو الهلال الأحمر خلال انتشال إحدى الجثث في وقت سابق. (أرشيفية: الإنترنت)

عثر عناصر الأمن على رفاة شخصين مجهولي الهوية بمنطقة أم الصفن التي تبعد (10 كلم) عن بلدية قمينس الواقعة جنوب مدينة بنغازي شرق البلاد.

وقال رئيس مركز شرطة قمينس، العقيد إيهاب عابد الكزة لـ«بوابة الوسط» اليوم السبت، إن مركز شرطة تلقى بلاغًا عن وجود الرفات بمنطقة أم الصفن، فانتقلت إحدى الدوريات الأمنية للتأكد من صحة البلاغ.

وأوضح الكزة أنه فور التأكد من البلاغ جرى «إبلاغ الهلال الأحمر الليبي، الذي نقل الرفات إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها»، مؤكدًا العثور على رفات أخرى في نفس المنطقة وجرى إبلاغ الهلال الأحمر لانتشالها أيضًا وتسليمها إلى مستشفى الجلاء.

وأضاف الكزة أن «إحدى الجثث دفنت بطريقة شرعية بكفن كامل ومتجهة للقبلة ليس بشكل عشوائي، بينما الجثة الأخرى دفنت بطريقة عشوائية»، مشيرًا إلى أن رفات الجثامين سيجري عرضها على الطب الشرعي للتعرف عليها.

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