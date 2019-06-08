بوخمادة: تلقينا تكليفات بمهام جديدة في منطقة الهلال النفطي والموانئ

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | السبت 08 يونيو 2019, 03:42 مساء
آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة (الإنترنت)

أعلن آمر القوات الخاصة، اللواء ونيس بوخمادة، تكليفات من القيادة العامة بمهام جديدة في منطقة الموانئ والهلال النفطي.

وقال بوخمادة، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، إن المهام الجديدة أُسندت للقوات المتواجدة بالموانئ النفطية ومنطقة الهلال النفطي بالعموم، وإن تمركز القوات سيكون ببلدة رأس لانوف، على أن تنشر دوريات من المنطقة الممتدة من أجدابيا شرقًا إلى ما قبل مدينة سرت غربًا.

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وأوضح بوخمادة أن قواتهم مكلفة التصدي لأي هجوم محتمل على الحقول النفطية من «التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة والمجموعات الخارجة عن القانون»، بالإضافة إلى تسيير دوريات صحراوية بشكل مستمر.

وأكد بوخمادة أنه أصدر تعليمات صارمة، وشدد على العسكريين المكلفين المهمة أن يتحلو بالضبط والربط العسكري والأخلاق الحميدة مع كافة المواطنين أثناء عمليات التفتيش في النقاط المختلفة، وكذا الاهتمام بالشكل الخارجي وارتداء اللباس العسكري بالكامل، والتعاون مع الجهات الأمنية والعسكرية بالمنطقة.

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