الكهرباء تعلن برنامج طرح أحمال لتجاوز أزمة الذروة الصيفية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يونيو 2019, 03:14 مساء
فنيو شركة الكهرباء خلال عملية إصلاح أحد الأعطال. (الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء البدء في تطبيق برنامج طرح أحمال؛ للمحافظة على سلامة واستقرار الشبكة، والتعامل مع الدخول في الذروة الصيفية وارتفاع الاستهلاك؛ بسبب اللجوء إلى استخدام أجهزة التكييف.

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وأشارت الشركة، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، إلى توقف الوحدتين الغازية الثانية والبخارية الأولى بمحطة الزاوية للدورة المزدوجة، مما تسبب في فقد ما قيمته 270 ميغاوات، وتوقف الوحدة الثالثة بمحطة جنوب طرابلس بقدرة 90 ميغاوات بسبب عطل فني.

ونبهت إلى ضعف أداء الشبكة الكهربائية نتيجة تعرض بعض الخطوط الرئيسية المهمة لنقل الطاقة بسبب الاشتباكات الدائرة جنوب العاصمة طرابلس، ما أدى وفق الشركة إلى وجود عجز في كمية الطلب على الطاقة الكهربائية واضطراها إلى عملية اللجوء لبرنامج طرح الأحمال.

لكنها طمأنت المواطنين بأنها تعمل جاهدة من أجل تخفيف المعاناة، لافتة إلى إمكانية دخول الوحدة الرابعة في محطة الخمس بقدرة 140 ميغاوات في اليومين المقبلين، وكذلك عودة الوحدة الثالثة في محطة جنوب طرابلس الغازية للخدمة، الأمر الذي سيقلل من قيمة العجز الحاصل في الشبكة العامة.

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كما أهابت الشركة العامة للكهرباء بالمواطنين والجهات العامة والخاصة المساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء.

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