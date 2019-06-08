سلامة: الليبيون لديهم مشكلة شرعية غير محسومة والانتخابات هي الحل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يونيو 2019, 02:54 مساء
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة (الإنترنت- أرشيفية).

قال المبعوث الأممي غسان سلامة: «إن الليبيين لديهم مشكلة شرعية غير محسومة، ولديهم برلمانان وحكومتان ومصرفان مركزيان...»، مشيرًا إلى أن «تجميد» الدائرة الدستورية بالمحكمة الليبية العليا حال دون حسم شرعية هذه المؤسسات من عدم شرعيتها.

وأكد سلامة، في مقابلة مع برنامج «قصاري القول» المذاع أول من أمس على قناة «روسيا اليوم»، أن ليبيا «بحاجة إلى شخص واحد يحسم هذه الشرعية، وهو فقط الشعب الليبي وليس غيره القادر على حسم هذه الشرعية. ولذلك لا أدعو للانتخابات لنشر الديمقراطية في العالم ولكن لحسم هذا الموضوع الليبي الحساس».

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وأشار سلامة إلى غياب الأمن و«تلكؤ مجلس النواب في إصدار قوانين الانتخابات» وعدم ضمان جدية المشاركة في هذه الانتخابات بالرغم من أن هناك جدية جرى تسجيلها حيال عملية الانتخابات في عدد من مناطق ليبيا في الزاوية والشويرف على سبيل المثال، التي سجلت مشاركة مرتفعة في الانتخابات البلدية، وهو ما يشير إلى أن هناك عديد الليبيين يرغبون في العودة لهذه الممارسة.

وذكر سلامة أن «الأمم المتحدة وخصوصًا مجلس الأمن عندما تكون مجرد صدى للنزاعات الداخلية تفقد أي صدقية، وبالتالي على الموقف الدولي حفاظًا على صدقية مجلس الأمن ومبدأ الأمن الجماعي والدور الإيجابي للأمم المتحدة في الأمن والاستقرار، العودة إلى دور المعالج» لهذه الأزمات.

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