حرس السواحل ينقذ 22 مهاجرًا غير شرعي شمال صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يونيو 2019, 02:08 مساء
مهاجرون غير شرعيين عقب إنقاذهم قبالة شواطئ القرة بوللي شمال شرق طرابلس. (القوات البحرية)

تمكنت دورية تابعة لقطاع طرابلس لحرس السواحل بالقوات البحرية، مساء الجمعة، من إنقاذ قارب خشبي صغير (فلوكة) على متنه 22 مهاجرًا غير شرعي.

وقال مكتب الإعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية الليبية، في بيان صادر اليوم، إن الزورق «فزان» تمكَّن من إنقاذ 22 مهاجرًا غير شرعي، كلهم رجال، في منطقة حقل البوري، (نحو 55 ميلًا شمال صبراتة)، مشيرًا إلى أن المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة.

وأكد البيان، نقل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية وإنزالهم في نقطة الإنزال لحرس السواحل، مشيرًا إلى تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء تاجوراء، بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم.

وقبل يومين، أعلن الناطق باسم القوات البحرية، العميد بحار أيوب قاسم، إنقاذ 82 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي تعطل بهم في البحر المتوسط قبالة شواطئ القره بوللي شمال شرق العاصمة طرابلس.

وقال قاسم، في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي للقوات البحرية،  «إن المهاجرين تقطعت بهم السبل في البحر، ومع تحطم قاربهم وجدوا أنفسهم وسط مياه باردة، لساعات طويلة، وعند إنقاذهم يحتاجون لوجبات ومياه وملابس وأغطية وإسعافات أولية وبشكل سريع وعاجل، وهذا ما لم تتوفر لدى دورياتنا، والمفترض أن توفره المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة».

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