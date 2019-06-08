نشرة الصيد البحري: البحر قليل الاضطراب والرؤية جيدة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يونيو 2019, 01:35 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تكون الرؤية جيدة اليوم السبت، على الساحل الممتد من رأس أجدير إلى سرت، تكون متوسطة الليلة وفي الصباح الباكر

كما توقع المركز في نشرة الصيد البحري، أن يكون البحر هادئًا إلى خفيف الموج قليل الاضطراب على درنة وطبرق، وفي الصباح تظهر شبورة مائية على الساحل الممتد من الخليج إلى الجبل الأخضر.

الساحل من رأس أجدير  إلى سرت
السماء صافية إلى قليلة السحب.

الريح براني إلى شرقي، بينما يكون متغير الاتجاه غدًا على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت سرعته بين0.5 و20 عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر .

البحر هادئ إلى خفيف الموج.

درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين17 و 19 درجة مئوية.

الرؤية جيدة وتكون متوسطة هذه الليلة وفي الصباح الباكر، لظهور شبورة مائية على الساحل الممتد من الخمس على سرت.

الساحل من  الخليج إلى  طبرق 
السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب .

الريح شمالية غربية (شرش) تكون غربية على ساحل شحات، لتتراوح سرعتها بين 0.5 و20 عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح بين0.25 و1.50 متر.

البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على درنة وطبرق.

درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18و 20 درجة مئوية.

الرؤية متوسطة هذه الليلة وفي الصباح الباكر، لظهور شبورة مائية على الساحل الممتد من الخليج إلى الجبل الأخضر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«قلبك وين».. أغنية ليبية بلحن عالمي (فيديو)
ثقافة وفن
ناسا تفتح محطة الفضاء الدولية أمام السياح في 2020
دولى
النتائج الأوّلية للتحقيق المتعلّق بتخريب السُفن في الخليج تؤكد تورط دولة في ...
عربى
سلامة من موسكو: الوضع الحالي في ليبيا لا يقتل العملية السياسية لكن يضعها بين ...
ليبيا
السطو على سيارة إسعاف متجهه إلى غات
ليبيا
ثلاثية رونالدو تقود البرتغال لنهائي دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
رياضة عالمية
إضافة 1102 برميل نفط يومياً للإنتاج الليبي بعد اختبار بئر تطويرية في حقل ...
ليبيا
ترامب وميركل يناقشان «الصراع الليبي» خلال لقائهما في بورتسموث
ليبيا
سفير الولايات المتحدة يكرم الفائز بمسابقة «OurLibya»
ثقافة وفن
«فيفا» يحسم موقف قطر من تنظيم مونديال الأندية
رياضة محلية
فلكيًا.. الأربعاء أول أيام عيد الفطر في ليبيا
ليبيا
«داخلية الوفاق» تعلن نتيجة تحقيقاتها حول السفينة الإيرانية الموقوفة بمصراتة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قرار صادم.. «فيسبوك» محظور على أجهزة «هواوي»