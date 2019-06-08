«الخطوط الإفريقية» تنقل خمسة أطنان مواد إغاثية إلى غات

«الخطوط الإفريقية» تنقل خمسة أطنان مواد إغاثية إلى غات. (المكتب الإعلامي للشركة)

نقلت الخطوط الجوية الإفريقية اليوم السبت إلى مدينة غات المنكوبة، خمسة أطنان من المواد الإغاثية بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي ومنظمة اليونيسيف الدولية.

وقال مدير الخدمات الأرضية والركاب بالشركة المهندس همام ابوقرين، إن الشركة ستواصل دعمها لتخفيف معاناة أهالي غات، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للشركة.

من جانبه، ثمن المدير العام للشركة المهندس عبدالنور أبوحجر جهود العاملين بالشركة من أطقم جوية ومنسقين، مؤكدًا أن الشركة «ستكون في الموعد لتلبية نداء الوطن أينما وجب ذلك».

وأودت السيول التي تضرب غات، منذ الإثنين الماضي، بحياة شخصين، فيما بات 24 شخصًا في عداد المفقودين، وتم توزيع 1568 نازحًا على مركز الإيواء، وفق بيانات رسمية صادرة عن المجلس البلدي غات.

وأعلن المجلس الرئاسي أن «مدينة غات تعد منكوبة»، ووجه الوزارات إلى «اتخاذ كافة التدابير للتعامل مع الأوضاع في المدينة، بما يضمن تقديم كل الدعم اللازم الإداري والأمني والصحي، والاجتماعي، والخدمات الأخرى على نحو عاجل واستثنائي»، داعيًا إلى موافاته بتقارير يومية.

وأطلق جهاز الإسعاف والطوارئ، نداء استغاثة لتوفير طائرة لنقل المواد الغذائية والمواد الطبية، التي تم تجميعها من المنظمات المحلية والدولية إلى مدينة غات.

وقال الناطق باسم «الإسعاف والطوارئ» أسامة علي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن منظمات دولية ومحلية وفرت مواد إغاثية لأهالي مدينة غات، إلا أن الجهاز لم يتمكن من إيصالها إلا لخيمة واحدة للإيواء، فيما يبيت الكثيرون في العراء دون مأوى لهم.

وأشار إلى أن شركات الطيران وفرت رحلة واحدة لإيصال المواد الإغاثية إلى غات، نظرًا لالتزاماتها مع الركاب، مطالبًا بتسيير أكثر من رحلة.

«الخطوط الإفريقية» تنقل خمسة أطنان مواد إغاثية إلى غات. (المكتب الإعلامي للشركة)