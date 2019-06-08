حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت (8 يونيه 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، انقشاعًا تدريجيًا للسحب الممطرة من على مناطق الجنوب الغربي مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب مناطق الدواخل، بينما تبقى معتدلة نسبيًا على المناطق الساحلية.

رأس أجدير حتى راس لانوف - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (30- 33)مْ على المناطق الساحلية وما بين (35- 40)مْ على الدواخل ولا تتجاوز هذا اليوم ( 28) مْ على سرت.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو – مراده:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة مع ظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (23-29)مْ على المناطق الساحلية وما بين (32-37)مْ على الدواخل.

الجفرة – سبها - غـات- غدامس - الحمادة:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا هذا اليوم على غات ومناطق أقصى الجنوب الغربي وتبدأ في الانقشاع تدريجيا من على هذه المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين ( 36- 42)مْ.

الكفرة - السرير- تازربو:

السماء صافية إلى قليلة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (36- 39)مْ.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم ولمدة يومين على مدن ومناطق ليبيا: