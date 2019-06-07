«صحة الوفاق» تحذر من التجاوزات الفنية والمالية في تقارير العلاج بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 يونيو 2019, 10:23 مساء
شعار «صحة الوفاق». (أرشيفية: الإنترنت)

وجه وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم عيسى، بتقديم تقارير دقيقة عن سير العمل بالملاحق الصحية بشكل عام، فضلًا عن تقديم تقارير حول الخدمات المقدمة للمرضى المحالين للعلاج بالخارج.

وأصدرت وزارة الصحة بيان قالت فيه إنه التعليمات تقضي بالتحقق من مدى التزام الملاحق الصحية بالدورة المستندية الصحيحة والالتزام بضوابط العلاج بالخارج، لا سيما بعد التعاون مع جميع جهات الاختصاص بإحالة المخصصات فعليًا لمعظم ساحات العلاج، تمهيدًا لتقديم الخدمة للمرضى المحالين للعلاج بالخارج وفق محاضر اللجنة الاستشارية العليا للعلاج.

وشدد البيان على أن اللجنة التي شكلها وكيل وزارة الصحة بخصوص هذا الأمر «لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات التي يكفلها القانون في حال ثبوت أي تجاوزات فنية أو مالية مع احتفاظ الوزارة بحقها في عودة أي موظف للعمل بالداخل في حال ثبت بحقه أي تهاون، كما لن يتم إغفال العقوبات الأخرى المقررة وفق اللوائح والقوانين» .

وولفتت الوزارة إلى أنه «من ضمن أعمال اللجنة المشكلة تقييم مستوى الخدمات الطبية في المستشفيات التي يتلقى فيها المرضى العلاج، وتقييم مدى تعاون العاملين المختصين بالسفارات الليبية بالخارج بالتعاون مع مركز طب الميدان والدعم في كل ما يتعلق بعلاج الجرحى».

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