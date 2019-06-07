«صندوق تحقيق الاستقرار» يسلم شركة النظافة بسرت ثماني شاحنات حديثة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الجمعة 07 يونيو 2019, 07:53 مساء
شاحنة تابعة لشركة خدمات النظافة في سرت. (أرشيفية: صفحة الشركة على فيسبوك)

تسلمت إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة في بلدية سرت، ثماني شاحنات حديثة و200 صندوق قمامة وعددًا من المعدات والآليات، مقدمة من «صندوق تحقيق ودعم الاستقرار في ليبيا» الذي يشارك في إدارته برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وقال الناطق باسم بلدية سرت، محمد الأميل لـ«بوابة الوسط» اليوم الجمعة، إن شاحنات النظافة الجديدة التي استلمتها الشركة خاصة بجمع وطحن مخلفات القمامة، مشيرًا إلى أن صناديق القمامة سيجري وضعها في شوارع المدينة.

وأشار الأميل إلى أن تسليم الشاحنات والمعدات جرى بحضور عميد بلدية سرت مختار المعداني وعدد من مديري الإدارات بشركة خدمات النظافة في المدينة.

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