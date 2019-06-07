تلفزيون «الحرة»: البيت الأبيض ينفي توجيه دعوة للمشير حفتر للقاء ترامب

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 يونيو 2019, 05:37 مساء
البيت الأبيض. (أرشيفية: الإنترنت)

قال تلفزيون «الحرة» الأميركي، اليوم الجمعة، إن «مسؤولًا رفيعًا في البيت الأبيض نفى للقناة صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن أن الرئيس دونالد ترامب سيستقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر في واشنطن».

وقال المسؤول للقناة «إن تلك الأنباء مجرد شائعات وإن الأخبار عن تلقي حفتر دعوة من الرئيس الأميركي غير صحيحة».

وكانت تقارير إعلامية أشارت خلال الأيام الماضية إلى أن المشير خليفة حفتر سيزور الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري للقاء الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، لمناقشة الأوضاع في ليبيا.

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