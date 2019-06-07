«الإسعاف والطوارئ» يوجه نداء استغاثة لتوفير طائرات لنقل مواد إغاثية إلى غات

من أعمال شحن المواد الغذائية إلى مدينة غات. (بوابة الوسط)

أطلق جهاز الإسعاف والطوارئ، نداء استغاثة لتوفير طائرة لنقل المواد الغذائية والمواد الطبية والتي تم تجميعها من المنظمات المحلية والدولية إلى مدينة غات.

وقال الناطق باسم «الإسعاف والطوارئ» أسامة على في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن منظمات دولية ومحلية وفرت مواد إغاثية لأهالي مدينة غات، إلا أن الجهاز لم يتمكن من إيصالها إلا خيمة واحدة للإيواء، فيما يبيت الكثيرون في العراء دون مأوى لهم.

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وأشار إلى أن شركات الطيران وفرت رحلة واحدة لإيصال المواد الإغاثية لغات، نظرًا لالتزاماتها مع الركاب، مطالبًا بتسيير أكثر من رحلة.

وأودت السيول التي تضرب غات منذ الإثنين الماضي بحياة شخصين، فيما بات 24 شخصًا في عداد المفقودين، وتم توزيع 1568 نازحًا على مركز الإيواء، وفق بيانات رسمية صادرة عن المجلس البلدي غات.

وأعلن المجلس الرئاسي أن «مدينة غات تعد منكوبة»، ووجه الوزارات إلى «اتخاذ كافة التدابير للتعامل مع الأوضاع في المدينة، بما يضمن تقديم كل الدعم اللازم الإداري والأمني والصحي، والاجتماعي والخدمات الأخرى على نحو عاجل واستثنائي»، داعيًا إلى موافاته بتقارير يومية.

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