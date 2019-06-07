حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة (7 يونيو 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تكاثر السحب المدارية والرعدية على أقصى مناطق الجنوب الغربي، مع فرصة هطول أمطار متوسطة إلى جيدة، بينما تبقى درجات الحرارة معتدلة نسبيًا على بعض المناطق الساحلية ومرتفعة على باقي المناطق.

رأس أجدير حتى راس لانوف- سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا اليوم على نالوت، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة مثيرة للأتربة أحيانًا تتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (30- 36)مْ .

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو – مراده

السماء صافية واحتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الخليج وبنغازي، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانًا على الخليج ومدن الجبل الأخضر، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (23-27)مْ على المناطق الساحلية وما بين (29-33)مْ على رأس لانوف والدواخل.

الجفرة – سبها - غـات – غدامس – الحمادة:

الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متوسطة إلى جيدة على أقصى مناطق الجنوب الغربي تصحبها خلايا من السحب الرعدية ما يتسبب في جريان بعض الأودية، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على غدامس مثيرة للأتربة والرمال ما يتسبب في هبوط الرؤية الأفقية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين ( 31- 36) مْ.

الكفرة – السرير - تازربو:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا اليوم وصباح يوم الغد على الكفرة وتازربو، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة مثيرة للأتربة أحيانًا، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (30- 34)مْ.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا ..