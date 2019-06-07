حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة (7 يونيو 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تكاثر السحب المدارية والرعدية على أقصى مناطق الجنوب الغربي، مع فرصة هطول أمطار متوسطة إلى جيدة، بينما تبقى درجات الحرارة معتدلة نسبيًا على بعض المناطق الساحلية ومرتفعة على باقي المناطق.
رأس أجدير حتى راس لانوف- سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا اليوم على نالوت، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة مثيرة للأتربة أحيانًا تتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (30- 36)مْ .
الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو – مراده
السماء صافية واحتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الخليج وبنغازي، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانًا على الخليج ومدن الجبل الأخضر، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (23-27)مْ على المناطق الساحلية وما بين (29-33)مْ على رأس لانوف والدواخل.
الجفرة – سبها - غـات – غدامس – الحمادة:
الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متوسطة إلى جيدة على أقصى مناطق الجنوب الغربي تصحبها خلايا من السحب الرعدية ما يتسبب في جريان بعض الأودية، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على غدامس مثيرة للأتربة والرمال ما يتسبب في هبوط الرؤية الأفقية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين ( 31- 36) مْ.
الكفرة – السرير - تازربو:
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا اليوم وصباح يوم الغد على الكفرة وتازربو، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة مثيرة للأتربة أحيانًا، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (30- 34)مْ.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا ..
|
المدينة
|
درجة الحرارة الصغرى
(م)اليوم
|
درجة الحرارة العظمي (م)اليوم
|
طقس اليوم
|
درجة الحرارة الصغرى (م) غدا
|
درجة الحرارة العظمي (م) غدا
|
طقس يوم الغد
|
زواره
|
27
|
34
|
صافية الى قليلة السحب
|
29
|
33
|
السماء صافية
|
صبراتة
|
27
|
34
|
السماء صافية
|
29
|
34
|
السماء صافية
|
الزاوية
|
30
|
36
|
السماء صافية
|
30
|
34
|
السماء صافية
|
طرابلس
|
28
|
35
|
صافية الى قليلة السحب
|
28
|
33
|
السماء صافية
|
العزيزية
|
29
|
36
|
السماء صافية
|
28
|
34
|
السماء صافية
|
الخمس
|
27
|
33
|
السماء صافية
|
26
|
30
|
السماء صافية
|
مصراتة
|
27
|
32
|
السماء صافية
|
24
|
30
|
السماء صافية
|
سرت
|
25
|
30
|
السماء صافية
|
25
|
28
|
السماء صافية
|
نالوت
|
28
|
32
|
صافية الى قليلة السحب
|
28
|
33
|
صافية الى قليلة السحب
|
يفرن
|
25
|
30
|
صافية الى قليلة السحب
|
24
|
31
|
السماء صافية
|
الزنتان
|
26
|
33
|
السماء صافية
|
25
|
32
|
السماء صافية
|
غريان
|
28
|
34
|
صافية الى قليلة السحب
|
27
|
33
|
السماء صافية
|
ترهونة
|
26
|
33
|
السماء صافية
|
24
|
31
|
السماء صافية
|
بني وليد
|
27
|
33
|
السماء صافية
|
24
|
32
|
صافية الى قليلة السحب
|
مزده
|
26
|
32
|
صافية الى قليلة السحب
|
24
|
31
|
السماء صافية
|
ابونجيم
|
28
|
35
|
صافية الى قليلة السحب
|
25
|
34
|
السماء صافية
|
القريات
|
25
|
36
|
صافية الى قليلة السحب
|
24
|
32
|
السماء صافية
|
هون
|
25
|
33
|
قليلة السحب
|
23
|
33
|
صافية الى قليلة السحب
|
غدامس
|
27
|
34
|
مغطاه جزئيًا بالسحب
|
28
|
36
|
قليلة السحب
|
أوبارى
|
24
|
32
|
احتمال سقوط أمطار مع سحب رعدية
|
27
|
33
|
قليلة السحب
|
سبها
|
26
|
33
|
احتمال سقوط أمطار مع سحب رعدية
|
27
|
34
|
صافية إلى قليلة السحب
|
مرزق
|
26
|
32
|
احتمال سقوط أمطار مع سحب رعدية
|
28
|
33
|
صافية إلى قليلة السحب
|
القطرون
|
27
|
32
|
احتمال سقوط أمطار مع سحب رعدية
|
28
|
33
|
صافية إلى قليلة السحب
|
غات
|
26
|
31
|
سقوط أمطار مع سحب رعدية
|
27
|
33
|
سقوط أمطار مع سحب رعدية
|
رأس لأنوف
|
25
|
29
|
السماء صافية
|
23
|
28
|
السماء صافية
|
البريقة
|
25
|
28
|
السماء صافية
|
25
|
27
|
السماء صافية
|
اجدابيا
|
25
|
30
|
السماء صافية
|
25
|
27
|
السماء صافية
|
بنغازي
|
25
|
27
|
السماء صافية
|
21
|
25
|
السماء صافية
|
المرج
|
22
|
24
|
السماء صافية
|
21
|
23
|
السماء صافية
|
البيضاء
|
21
|
24
|
صافية إلى قليلة السحب
|
21
|
24
|
السماء صافية
|
شحات
|
21
|
23
|
صافية إلى قليلة السحب
|
19
|
22
|
السماء صافية
|
درنة
|
19
|
23
|
صافية إلى قليلة السحب
|
21
|
24
|
السماء صافية
|
طبرق
|
16
|
22
|
قليلة السحب
|
16
|
23
|
السماء صافية
|
جالو
|
24
|
32
|
صافية إلى قليلة السحب
|
24
|
33
|
قليلة السحب
|
الجغبوب
|
20
|
30
|
صافية إلى قليلة السحب
|
21
|
32
|
قليلة السحب
|
السرير
|
26
|
33
|
صافية إلى قليلة السحب
|
27
|
33
|
صافية الى قليلة السحب
|
تازربو
|
27
|
33
|
صافية إلى قليلة السحب
|
27
|
32
|
صافية الى قليلة السحب
|
الكفرة
|
27
|
34
|
قليلة السحب تتكاثر أحيانًا
|
26
|
33
|
قليلة السحب