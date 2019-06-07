بدء أعمال التعبئة بخط المسار الشرقي بمنظومة الحساونة مطلع الأسبوع القادم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 يونيو 2019, 10:41 صباحا
جهاز النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، بدء أعمال تعبئة خط المسار الشرقي مع نهاية الأسبوع القادم.

وقالت الصفحة الرسمية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، في بيان صادر عنها، إن الفرق الفنية لم تتمكن من إجراء الصيانة المطلوبة منذ 3 مايو السابق نتيجة لحجم التخريب بمحطة رقم (586) الواقعة علي المسار الشرقي لمنظومة الحساونة سهل الجفارة بمدينة زليتن من قبل أحد المواطنين، الأمر الذي ترتب عليه فصل المسار الشرقي المغذي لجميع المدن والمناطق الساحلية مصراتة - زليتن - الخمس - القره بوللي والمناطق المجاورة لها، وحتى يتمكن فريق الصيانة بالمنظومة من العمل على إصلاحها وعودتها إلى العمل من جديد.

وأضافت، أنه جارٍ العمل على التخلص من كميات هائلة من المياه للتمكن من تقليل الضغط وإجراء الصيانة، مؤكدًا أنه من المتوقع بدء أعمال تعبئة خط المسار الشرقي مع نهاية الأسبوع القادم.

وطالب جهاز النهر الصناعي، السلطات المحلية والشرطية والمسؤولين بمصراتة وزليتن والخمس والقره بوللي والمناطق المجاورة لها التعاون من أجل حماية هذا المسار المار بمدنهم ومناطقهم ووضع حدٍ لوقف مثل هذه الاعتداءات كالتوصيلات غير الشرعية.

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