بعد انقطاعها جراء الفيضانات.. إرسال فرق صيانة إلى غات لإعادة الاتصالات والإنترنت

اجتماع الشركة القابضة للاتصالات. (الإنترنت)

أعلنت الشركة القابضة للاتصالات، أنها أرسلت فِرق صيانة تابعة لمنطقة اتصالات سبها إلى مدينة غات، لإعادة خدمات الاتصالات والإنترنت، بعد انقطاعها جراء الفيضانات التي اجتاحت أغلب أرجاء المدينة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الاتصالات الدكتور فيصل قرقاب، إن غرفة الطوارئ لقطاع الاتصالات تعمل بشكل متواصل، لإرجاع خدمات الاتصالات والإنترنت الى المدينة في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن العمل جارٍ على تجهيز وإرسال قافلة إغاثة للاحتياجات الأساسية لأهلنا بالمدينة، من خلال لجنة الإغاثة بالقطاع، وبالتنسيق مع الحركة العامة للكشافة وعميد بلدية غات.

وكان عميد غات، قوماني صالح قال في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الوضع في البلدية «يزداد سوءًا» وأن «السيول والأمطار مستمرة» منذ الإثنين الماضي، مشيرًا إلى أنها وصلت إلى منطقة تهالا التي تبعد عن مركز المدينة 60 كلم من ناحية الشمال.

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وقال صالح، إن الوضع الإنساني في بلدية غات «أصبح كارثيًا والمواطنون في البلدية يعانون من الظروف الصعبة نتيجة ما آلت إليه الأوضاع في مناطق المدينة»، موضحًا أن شحنات الإغاثة التي وصلت من العاصمة طرابلس شملت مستلزمات طبية ومحركات كهرباء وأدوية.