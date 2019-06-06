عميد بلدية الزاوية يؤكد تعرض مواقع مدنية بالبلدية لقصف جوي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 يونيو 2019, 08:41 مساء
صورة متداولة قيل إنها لأحد الخيول المصابة جراء القصف الجوي الذي استهدف مواقع مدنية في الزاوية. (فيسبوك)

تعرضت عدة مواقع في مدينة الزاوية فجر اليوم الخميس، إلى قصف جوي، دون الإعلان عن وقوع خسائر بشرية جراء القصف.

وقال عميد بلدية الزاوية جمال بحر، اليوم الخميس، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن من بين المواقع التي جرى استهدافها، نادي الفروسية، مؤكدا أنه لا يوجد بها أية معدات أو آليات عسكرية، و«إنما هى هناجر يوجد بها خيول، أصيب عدد منها إصابات قاتلة».

وأضاف جمال أن «جودايم وغيرها هي أماكن مدنية وتقام فيها أنشطة اجتماعية، ويرتادها المواطنون خلال المهرجانات والحفلات»، وتساءل «لا نعرف لماذا تقصف هذه الأماكن؟».

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