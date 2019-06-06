شركة الكهرباء: لا يمكن إعادة التيار إلى غات في الوقت الحالي بسبب ارتفاع منسوب المياه

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 يونيو 2019, 07:52 مساء
منسوب المياه مرتفع في غات التي تجتاجها السيول الغزيرة منذ أربعة أيام. (الإنترنت)

قالت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، إنه لا يمكن إعادة التيار إلى مدينة غات في الوقت الحالي «بسبب ارتفاع منسوب المياه التي غمرت المنازل وحفاظا على أرواح الناس وممتلكاتهم» وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وتشهد مدينة غات في أقصى جنوب غرب ليبيا، منذ الإثنين الماضي، أمطارًا غزيرة وتدفقًا للسيول، ما أدى إلى وفاة شخصين، فيما بات 24 شخصًا في عداد المفقودين، ونزوح 1568 شخصًا بعيدًا عن منازلهم، وفق بيانات رسمية صادرة عن المجلس البلدي غات.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء «أنها تتابع عن كثب ارتفاع منسوب المياه والسيول والفيضانات في مناطق غات وتهالة والبركت ، وانقطاع الكهرباء عنها»، مشيرة إلى «أن جميع محطات الجهد 11/66تشتغل ومشحونة ولايمكن في الوقت الحالي شحن خطوط 11ك ف التي تتغذى من هذه المحطات، وذلك بسبب ارتفاع منسوب المياه التي غمرت المنازل وحفاظا على أرواح الناس وممتلكاتهم».

كما أكدت الشركة «أن فرق الصيانة جاهزة للصيانة والتشغيل وفي انتظار انخفاض منسوب المياه ليتم إرجاع الكهرباء ومعالجة أي أعطال إن وجدت»، مضيفة «أنها تتابع الوضع في المناطق المذكورة بشكل مستمر من خلال مكاتب التشغيل والصيانة في تلك المناطق».

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