وصول شحنات إغاثة ووفدين من حكومة الوفاق إلى غات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 يونيو 2019, 07:04 مساء
إنزال المساعدات في غات بعد وصول وفد حكومة الوفاق للمدينة. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

وصل وفدين من حكومة الوفاق الوطني وشحنات إغاثة إلى مدينة غات «المنكوبة» جراء السيول التي تجتاح المدينة منذ الاثنين الماضي، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس المجلس لارئاسي عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن الوفد الأول ضم المفوض بوزارة الصحة أحميدة بن عمر ووزارة الحكم المحلي ميلاد الطاهر، وكان برفقته شحنة أدوية ووصل إلى غات عبر إحدى طائرات جهاز الإسعاف الطائر. وضم الوفد الثاني ضم وكيل وزارة المواصلات هشام أبوشكيوات وعدد من المسؤولين، وكان برفقته شحنات من المساعدات قامت بتجهيزها وزارة الداخلية ونقلت على متن الخطوط الأفريقية.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الوفدين وصلا إلى مدينة غات يوم أمس الأربعاء، بينما انطلقت اليوم الخميس، عدد من الشاحنات المحملة بالمؤن والمساعدات اللازمة عن طريق البر، منوها إلى أن قوافل مساعدات أخرى ستنطلق غد الجمعة لتقديم المساعدات للتخفيف من معاناة الأهالي وتوفير احتياجاتهم.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن منظمة الإغاثة وضعت من جانبها برنامجاً خاصا بتوصيل المساعدات إلى مدينة غات لدعم الأهالي وتوفير المتطلبات الضرورية ومعالجة أوضاع المتضررين جراء أزمة لاسيول والفيضانات التي تجتاح المدينة.

كان المجلس الرئاسي أصدر قراراً يوم الثلاثاء، بتخصيص 10 ملايين دينار لمعالجة أوضاع مدينة غات بعد أن إعلانها «مدينة منكوبة» من قبل المجلس البلدي ووزارة الداخلية.

كما كلف رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وزارة الداخلية بتوجيه الأجهزة الأمنية بالمنطقة وفرق هيئة السلامة الوطنية، بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر الليبي والمنظمات الانسانية، لتقديم المساعدات للمواطنين وإيصالهم إلى أماكن آمنة.

استقبال وفد حكومة الوفاق في غات. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
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