إصابة شابين برصاص عشوائي بمنطقتي الكيش وشارع عشرين في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الخميس 06 يونيو 2019, 04:37 مساء
مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي. (أرشيفية: بوابة الوسط)

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي شابين مصابين جراء إطلاق رصاص عشوائي في منطقتي الكيش وشارع عشرين بمدينة بنغازي، بحسب ما أعلنته مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى فاديا البرغثي، اليوم الخميس.

وقالت البرغثي لـ«بوابة الوسط» إن المصابين هم محمد سعد حسن الشيخي (14 عامًا) مصاب بشظايا طلق ناري عشوائي في الساق اليمنى بشارع عشرين، والثاني هو أيمن ميلاد عبدالدائم المعداني (20 عامًا) بطلق ناري في اليد اليمنى بمنطقة الكيش.

وأكدت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث أن المصابين حالتهما الصحية مستقرة ويتلقيان الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بالمستشفى.

وتعاني مدينة بنغازي كغيرها من المدن الليبية من فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.

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