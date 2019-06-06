مصرع ثلاثة أطفال وإصابة سبعة آخرين جراء حادثين مرورين

مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي. (أرشيفية: بوابة الوسط)

لقي ثلاثة أطفال وثلاثة أشخاص آخرين مصرعهم جراء حادثين مروريين وقعا بطريق شبنة في مدينة بنغازي وآخر على طريق قمينس المقرون، على ما أفادت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي.

وقالت البرغثي لـ«بوابة الوسط» اليوم الخميس، إن الحادث الأول بطريق شبنة في بنغازي أسفر عن وفاة الطفلة نجوى حميد سالم الفرجاني (5 أعوام) وشقيقتها فدوى (6 أعوام)، وإصابة حسن سالم الفرجاني وطفلته أسيل (5 أعوام)، وجميلة جاب الله الفرجاني (40 عامًا)، وسلوم جاب الله الفرجاني (34 عامًا).

وأضافت البرغثي، أن الحادث الثاني على طريق قمينس المقرون نتج عنه وفاة كل من: هبة أحمد البحباح (5 أعوام) حيث وصلت المستشفى على قيد الحياة لكنها توفيت بعد وصولها بقليل، وإصابة مبروكة رمضان القداري (41 عامًا) وليث (13 عامًا) وجوري أحمد البحباح، مؤكدة أن كافة المصابين يتقلون الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بالمستشفى.

ويتعرض عدد كبير من المسافرين لحوادث مرورية بالطرق الصحراوية والطريق الساحلي بسبب الرمال الزاحفة، وعشرات الإبل الطليقة التي ترعى على الطرق الرابطة بين مدينة أجدابيا ومناطق الأربعين والبريقة وبشر والعقلية غربًا، بالإضافة إلى تدهور الطرق الرئيسة والسرعة الزائدة لبعض سائقي السيارات.