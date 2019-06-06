أمين طوارق الجزائر يوجه نداءً عاجلًا إلى سلطات بلاده لإغاثة غات

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الخميس 06 يونيو 2019, 02:42 مساء
مشاهد من الدمار الذي خلفته سيول غات على أحياء المدينة, 6 يونيو 2019 (بلدي غات)

ناشد أمين العقال والممثل عن الطوارق بالجنوب الجزائري، الحاج إبراهيم غومة أعلى السلطات في البلاد بإغاثة سكان مدينة غات الحدودية بعد إعلانها مدينة منكوبة جراء الأمطار الطوفانية الأخيرة.

ووجه غومة الخميس نداءً عاجلًا إلى السلطات الجزائرية عبر مكالمة هاتفية مع ممثلة الهلال الأحمر الجزائري بتقديم يد المساعدة بعد إعلان مدينة غات الليبية مدينة منكوبة جراء الأمطار الطوفانية و إجلاء مئات العائلات من منازلها نحو المدارس العمومية.

وتابع في بيان له أنه يناشد كل الجهات المختصة وخاصة منها الجمعيات الإنسانية وكل منظمات المجتمع المدني ذات الصلة داخل وخارج الجزائر مدَّ يد العون ومساعدة الإخوة في تجاوز محنتهم.

وفي السياق دعا نشطاء في مدينة جانت التابعة لولاية إليزي الحدودية أهالي المنطقة بالتحرك بسرعة لجمع تبرعات ومساعدات إنسانية وإرسالها إلى غات في أقرب وقت.

وتعرضت ولاية اليزي أيضًا إلى فيضانات كبيرة تسببت في خسائر مادية كبيرة في الممتلكات ، ما تطلب تدخل قوات الجيش الجزائري والهلال الأحمر لإجلاء المنكوبين وهو وضع إنساني آخر قدوم المساعدة من الجزائر إلى أهالي غات وفق ما نقلت مصادر محلية. خاصة مع استمرار غلق الجزائر معابرها الحدودية مع ليبيا منذ مايو 2014 متسببًا في إعاقة جمعيات المجتمع المدني عن القيام بدورها في إغاثة سكان المنطقة.  

وفي وقت سابق قال المجلس البلدي بمدينة غات إن السيول التي تضرب المدينة منذ الإثنين الماضي، خلَّفت حتى الآن 628 أسرة نازحة، بمجموع 1568 نازحًا، موزعين على خمسة مراكز للإيواء، فيما تم تسجيل حالتي وفاة حتى الآن، وتضررت ستة أحياء بالكامل، كما أن 24 شخصًا فقدوا أو انقطع بهم التواصل حتى الآن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هولندا تضرب موعدًا مع البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد إقصاء إنجلترا
رياضة عالمية
شركة الكهرباء: لا يمكن إعادة التيار إلى غات في الوقت الحالي بسبب ارتفاع منسوب ...
ليبيا
السجن لـ«أكبر سفاحي ما بعد الحرب العالمية»
منوعات
السطو على سيارة إسعاف متجهه إلى غات
ليبيا
مطار معيتيقة: قصف المطار «بعيد عن المهبط»
ليبيا
ثلاثية رونالدو تقود البرتغال لنهائي دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
رياضة عالمية
إضافة 1102 برميل نفط يومياً للإنتاج الليبي بعد اختبار بئر تطويرية في حقل ...
ليبيا
ترامب وميركل يناقشان «الصراع الليبي» خلال لقائهما في بورتسموث
ليبيا
مؤسس «أمازون» يشتري 3 شقق في نيويورك.. كم سعرها؟
منوعات
سفير الولايات المتحدة يكرم الفائز بمسابقة «OurLibya»
ثقافة وفن
عميد غات: السيول في تزايد ونطالب بلديات الجنوب بالمساعدة في الأزمة
ليبيا
الحاجة فاطمة والحاج محمد يتذكران العيد في أجدابيا أيام زمان
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تزايد سقوط المسنين.. مخاطر وحلول