الأرصاد تتوقع استمرار هطول الأمطار على غات

جريان الأودية في غات. (الإنترنت)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار السحب الممطرة في التكاثر على أقصى مناطق الجنوب الغربي مع فرصة هطول أمطار متوسطة إلى جيدة خصوصًا على غات تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحياناَ مما تؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية.

ورجحت النشرة الجوية الصادرة عن المركز احتمال أن تمتد الأمطار اليوم على غدامس ونالوت، وغدُا على الكفرة وضواحيها مع احتمالية هطول أمطار خفيفة .

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيًا على مناطق الشمال الغربي ومناطق الجنوب، لتتراوح بين 31 و41 درجة مئوبة، فيما تبقى معتدلة على المناطق الساحلية للشمال الشرقى لتتراوح بين 23 و29 درجة مئوية، حسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز اليوم الخميس.