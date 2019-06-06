«الصحة العالمية» ترسل شحنة أدوية إلى غات ومخاوف من تزايد الإصابات بـ«الإسهال»

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الخميس 06 يونيو 2019, 01:47 مساء
قافلة منظمة الصحة العالمية قبل توجهها إلى غات اليوم الخميس. (بوابة الوسط)

أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في الجنوب الليبي، اليوم الخميس، إرسال شحنة أدوية إلى مدينة غات التي تجتاحها السيول منذ الثالث من يونيو الجاري.

وقالت منسقة المنظمة بالجنوب، الدكتورة راضية الجداوي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن إرسال الشحنة جاء «استجابة من مكتب منظمة الصحة العالمية ليبيا لأهل غات الذين يعانون وضعًا إنسانيًا صعبًا نتيجة السيول والأمطار، ومن المقرر أن يتسلمها مستشفى غات العام».

ووجه عميد بلدية غات، قوماني محمد صالح، في وقت سابق اليوم نداء استغاثة عاجلاً إلى المنظمات الإنسانية والدولية وبعثة الأمم المتحدة للدعم الإنساني ومبعوثها في ليبيا إلى «حماية المدنيين في مدينة غات».

لكن المسؤولة بالمنظمة عبرت عن خشيتها من ظهور أمراض جديدة بالمدينة نتيجة الأوضاع الإنسانية الصعبة، وقالت «هناك تخوف من حالات الإسهال الحادة التي زادت نسبتها خلال هذه الأزمة».

بالصور.. طائرة إغاثة تغادر معيتيقة إلى غات

وأعلن المجلس الرئاسي في منشور رسمي اليوم أن «مدينة غات تعد منكوبة»، ووجه الوزارات إلى «اتخاذ كافة التدابير للتعامل مع الأوضاع في المدينة، بما يضمن تقديم كل الدعم اللازم الإداري والأمني والصحي والاجتماعي والخدمات الأخرى على نحو عاجل واستثنائي»، داعيًا إلى موافاته بتقارير يومية.

وأودت السيول التي تضرب غات منذ الإثنين الماضي بحياة شخصين، فيما بات 24 شخصًا في عداد المفقودين، وتم توزيع 1568 نازحًا على مركز الإيواء، وفق بيانات رسمية صادرة عن المجلس البلدي غات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هولندا تضرب موعدًا مع البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد إقصاء إنجلترا
رياضة عالمية
شركة الكهرباء: لا يمكن إعادة التيار إلى غات في الوقت الحالي بسبب ارتفاع منسوب ...
ليبيا
السجن لـ«أكبر سفاحي ما بعد الحرب العالمية»
منوعات
السطو على سيارة إسعاف متجهه إلى غات
ليبيا
مطار معيتيقة: قصف المطار «بعيد عن المهبط»
ليبيا
ثلاثية رونالدو تقود البرتغال لنهائي دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
رياضة عالمية
إضافة 1102 برميل نفط يومياً للإنتاج الليبي بعد اختبار بئر تطويرية في حقل ...
ليبيا
ترامب وميركل يناقشان «الصراع الليبي» خلال لقائهما في بورتسموث
ليبيا
مؤسس «أمازون» يشتري 3 شقق في نيويورك.. كم سعرها؟
منوعات
سفير الولايات المتحدة يكرم الفائز بمسابقة «OurLibya»
ثقافة وفن
عميد غات: السيول في تزايد ونطالب بلديات الجنوب بالمساعدة في الأزمة
ليبيا
الحاجة فاطمة والحاج محمد يتذكران العيد في أجدابيا أيام زمان
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تزايد سقوط المسنين.. مخاطر وحلول