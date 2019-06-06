«الصحة العالمية» ترسل شحنة أدوية إلى غات ومخاوف من تزايد الإصابات بـ«الإسهال»

قافلة منظمة الصحة العالمية قبل توجهها إلى غات اليوم الخميس. (بوابة الوسط)

أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في الجنوب الليبي، اليوم الخميس، إرسال شحنة أدوية إلى مدينة غات التي تجتاحها السيول منذ الثالث من يونيو الجاري.

وقالت منسقة المنظمة بالجنوب، الدكتورة راضية الجداوي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن إرسال الشحنة جاء «استجابة من مكتب منظمة الصحة العالمية ليبيا لأهل غات الذين يعانون وضعًا إنسانيًا صعبًا نتيجة السيول والأمطار، ومن المقرر أن يتسلمها مستشفى غات العام».

ووجه عميد بلدية غات، قوماني محمد صالح، في وقت سابق اليوم نداء استغاثة عاجلاً إلى المنظمات الإنسانية والدولية وبعثة الأمم المتحدة للدعم الإنساني ومبعوثها في ليبيا إلى «حماية المدنيين في مدينة غات».

لكن المسؤولة بالمنظمة عبرت عن خشيتها من ظهور أمراض جديدة بالمدينة نتيجة الأوضاع الإنسانية الصعبة، وقالت «هناك تخوف من حالات الإسهال الحادة التي زادت نسبتها خلال هذه الأزمة».

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وأعلن المجلس الرئاسي في منشور رسمي اليوم أن «مدينة غات تعد منكوبة»، ووجه الوزارات إلى «اتخاذ كافة التدابير للتعامل مع الأوضاع في المدينة، بما يضمن تقديم كل الدعم اللازم الإداري والأمني والصحي والاجتماعي والخدمات الأخرى على نحو عاجل واستثنائي»، داعيًا إلى موافاته بتقارير يومية.

وأودت السيول التي تضرب غات منذ الإثنين الماضي بحياة شخصين، فيما بات 24 شخصًا في عداد المفقودين، وتم توزيع 1568 نازحًا على مركز الإيواء، وفق بيانات رسمية صادرة عن المجلس البلدي غات.