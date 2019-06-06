السطو على سيارة إسعاف متجهه إلى غات

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الخميس، تعرض سيارة أسعاف تابعة له للسطو في أوباري كانت متجهة إلى بلدية غات التي اجتاحتها سيول مدمرة منذ الثالث من يونيو الحالي .

وقال الناطق باسم الجهاز د. أسامة علي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن عملية السطو هذه ستساهم في زيادة العجز بسيارات الدفع الرباعي للوصول إلى المناطق المنكوبه، مؤكدًا أن السيول تقترب من تهالا، محذرًا من خطر وشيك على المنطقة، بحسب ما ورد إليهم من غرفة العمليات المصغرة لجهاز الأسعاف والطوارئ.

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وطالب جهاز الإسعاف والطوارئ من كافة فروع المنطقة الجنوبية ضرورة الالتحاق بغرفة عمليات الأسعاف والطوارئ بالعوينات لدعم الفرق الموجودة.

وأعلن المجلس الرئاسي في منشور رسمي اليوم أن «مدينة غات تعد منكوبة»، ووجه الوزارات إلى «اتخاذ كافة التدابير للتعامل مع الأوضاع في المدينة، بما يضمن تقديم كل الدعم اللازم الإداري والأمني والصحي، والاجتماعي والخدمات الأخرى على نحو عاجل واستثنائي»، داعيًا إلى موافاته بتقارير يومية.

وأودت السيول التي تضرب غات منذ الإثنين الماضي بحياة شخصين، فيما بات 24 شخصًا في عداد المفقودين، وتم توزيع 1568 نازحًا على مركز الإيواء، وفق بيانات رسمية صادرة عن المجلس البلدي غات.