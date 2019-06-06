السطو على سيارة إسعاف متجهه إلى غات

طرابلس - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الخميس 06 يونيو 2019, 12:59 مساء

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الخميس، تعرض سيارة أسعاف تابعة له للسطو في أوباري كانت متجهة إلى بلدية غات التي اجتاحتها سيول مدمرة منذ الثالث من يونيو الحالي . 

وقال الناطق باسم الجهاز د. أسامة علي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن عملية السطو هذه ستساهم في زيادة العجز بسيارات الدفع الرباعي للوصول إلى المناطق المنكوبه، مؤكدًا أن السيول تقترب من تهالا، محذرًا من خطر وشيك على المنطقة، بحسب ما ورد إليهم من غرفة العمليات المصغرة لجهاز الأسعاف والطوارئ.

بالصور.. طائرة إغاثة تغادر معيتيقة إلى غات

وطالب جهاز الإسعاف والطوارئ من كافة فروع المنطقة الجنوبية ضرورة الالتحاق بغرفة عمليات الأسعاف والطوارئ بالعوينات لدعم الفرق الموجودة.

وأعلن المجلس الرئاسي في منشور رسمي اليوم أن «مدينة غات تعد منكوبة»، ووجه الوزارات إلى «اتخاذ كافة التدابير للتعامل مع الأوضاع في المدينة، بما يضمن تقديم كل الدعم اللازم الإداري والأمني والصحي، والاجتماعي والخدمات الأخرى على نحو عاجل واستثنائي»، داعيًا إلى موافاته بتقارير يومية.

وأودت السيول التي تضرب غات منذ الإثنين الماضي بحياة شخصين، فيما بات 24 شخصًا في عداد المفقودين، وتم توزيع 1568 نازحًا على مركز الإيواء، وفق بيانات رسمية صادرة عن المجلس البلدي غات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هولندا تضرب موعدًا مع البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد إقصاء إنجلترا
رياضة عالمية
شركة الكهرباء: لا يمكن إعادة التيار إلى غات في الوقت الحالي بسبب ارتفاع منسوب ...
ليبيا
السجن لـ«أكبر سفاحي ما بعد الحرب العالمية»
منوعات
السطو على سيارة إسعاف متجهه إلى غات
ليبيا
مطار معيتيقة: قصف المطار «بعيد عن المهبط»
ليبيا
ثلاثية رونالدو تقود البرتغال لنهائي دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
رياضة عالمية
إضافة 1102 برميل نفط يومياً للإنتاج الليبي بعد اختبار بئر تطويرية في حقل ...
ليبيا
ترامب وميركل يناقشان «الصراع الليبي» خلال لقائهما في بورتسموث
ليبيا
مؤسس «أمازون» يشتري 3 شقق في نيويورك.. كم سعرها؟
منوعات
سفير الولايات المتحدة يكرم الفائز بمسابقة «OurLibya»
ثقافة وفن
عميد غات: السيول في تزايد ونطالب بلديات الجنوب بالمساعدة في الأزمة
ليبيا
الحاجة فاطمة والحاج محمد يتذكران العيد في أجدابيا أيام زمان
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تزايد سقوط المسنين.. مخاطر وحلول