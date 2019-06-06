إنقاذ 82 مهاجرًا غير شرعي قبالة شواطئ القره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 يونيو 2019, 01:15 مساء
82 مهاجر غير شرعي عقب إنقاذهم قبالة شواطئ القره بوللي شمال شرق طرابلس. (القوات البحرية)

أعلن الناطق باسم القوات البحرية العميد بحار أيوب قاسم، اليوم الخميس، إنقاذ 82 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي تعطل بهم في البحر المتوسط قبالة شواطئ القره بوللي شمال شرق العاصمة الليبية طرابلس.

وقال قاسم، في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي للقوات البحرية، إنَّ عملية الإنقاذ نفذها الزورق «فزان» التابع لدورية قطاع طرابلس بجهاز حرس السواحل فور تلقي بلاغ بشأن تعطل قارب يقل مهاجرين، أمس الأربعاء، وتمكنت الدورية من إنقاذهم بالرغم من أن قاربهم كان محطمًا ونصفه غمـرته المياه، والمهاجرون غير الشرعيين تشبثوا بالحطام وسط مياه باردة جدًا.

وأشار أن «المهاجرين تقطعت بهم السبل في البحر، مع تحطم قاربهم وجدوا أنفسهم وسط مياه باردة، لساعات طويلة، وعند إنقاذهم يحتاجون لوجبات ومياه وملابس وأغطية وإسعافات أولية وبشكل سريع وعاجل، وهذا ما لم يتوفر لدى دورياتنا والمفترض أن توفره المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة».

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وأوضح أن القارب كان على بعد حوالي (60 ميل) شمال شرق العاصمة، والمهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفه وجميعهم رجال، حيث تم نقلهم والوصول بهم على تمام الساعة 21:30 إلى قاعدة طرابلس البحرية حيث نقطة الإنزال لحرس السواحل، وبعد تقديم المساعدة الانسانية والطبيه لهم تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء جنزور.

وطالب قاسم، السلطات الليبية المختصة بمتابعه عمل هذه المنظمات مع الجانب الأوروبي والأممي، والضغط لتحصيل حقوق الدولة الليبية فيما يتعلق جهودها في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

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