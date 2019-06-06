الخطوط الأفريقية توضح أسباب تأخر الرحلات القادمة من جدة

طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية. (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت شركة الخطوط الجوية الأفريقية أسباب وجود ركاب عالقين في مطار جدة بالمملكة العربية السعودية وتأخر الرحلات.

وقال الناطق باسم الشركة، عمران عمر الزبادي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الخميس إنه كان من المقرر مغادرة رحلات تابعة للشركة مطار جدة، إلا أنه جرى ترتيب رحلة إغاثية عاجلة إلى غات المنكوبة قبل موعد إقلاعها، على أمل أنها ستفرغ حمولتها وتعود إلى مطار معيتيقة لمباشرة إقلاعها إلى جدة في وقتها المحدد». إلا أنه أشار إلى «سوء الأحوال الجوية في غات التي لم تكن مناسبة للهبوط فعادت الطائرة بحمولتها إلى معيتيقة».

ونوه الزبادي إلى حدوث خلل في إطارات الطائرة، وهذا هو السبب الرئيس لتأخر العودة بالركاب من مطار جدة بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن طائرة أقلعت وستلحقها ثلاث طائرات أخرى مساء اليوم للعودة بجميع الركاب.

وأضاف أن موظفي محطة جدة يقومون بواجبهم بلا كلل ولا ملل لخدمة الليبيين من زوار بيت الله، ومعاملتهم جدًا طيبة، بعكس ما يتم تداوله بصفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن ركاب العمرة العالقين في مطار جدة بالمملكة العربية السعودية.