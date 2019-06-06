«الإعلام الحربي» يعلن استهداف طائرة تركية بمطار معيتيقة وينفي قصف المدرج

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 يونيو 2019, 09:31 صباحا
النيران تتصاعد من مطار معيتيقة إثر الإعلان عن إسقاط طائرة تركية. (الإعلام الحربي)

قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش إن «مقاتلات القوات الجوية لاحقت واستهدفت طائرة تركية مسيرة عند هبوطها في المدرج داخل قاعدة معيتيقة بعد الإغارة على قوات الجيش».

وأوضحت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الطائرة سقطت «بالقرب من الدشم العسكرية»، نافية -في منشور آخر- «صحة الأخبار المتداولة على قصف أو حرق المدرج والصور المتداولة هي فقط لطائرة دون طيار تركية».

ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من مصادر مستقلة بشأن تطورات الوضع الميداني في طرابلس.

اقرأ أيضًا: مطار معيتيقة: قصف المطار «بعيد عن المهبط»

وأعلن مطار معيتيقة الدولي فجر اليوم قصف مدرج الإقلاع بطائرة حربية، لكنه نفى ذلك في وقت لاحق، مشيرًا إلى أن القصف «بعيد عن المهبط والتشغيل يسير بشكل عادي ولله الحمد»، بحسب بيان للصفحة الرسمية للمطار.

وتستمر في العاصمة طرابلس الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة وأخرى تابعة لحكومة الوفاق، فما أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد الأشخاص الذين فروا من منازلهم بسبب تدهور الأوضاع في المناطق المتضررة من حرب العاصمة طرابلس وما حولها تجاوز 82 ألف شخص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هولندا تضرب موعدًا مع البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد إقصاء إنجلترا
رياضة عالمية
شركة الكهرباء: لا يمكن إعادة التيار إلى غات في الوقت الحالي بسبب ارتفاع منسوب ...
ليبيا
السجن لـ«أكبر سفاحي ما بعد الحرب العالمية»
منوعات
السطو على سيارة إسعاف متجهه إلى غات
ليبيا
مطار معيتيقة: قصف المطار «بعيد عن المهبط»
ليبيا
ثلاثية رونالدو تقود البرتغال لنهائي دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
رياضة عالمية
إضافة 1102 برميل نفط يومياً للإنتاج الليبي بعد اختبار بئر تطويرية في حقل ...
ليبيا
ترامب وميركل يناقشان «الصراع الليبي» خلال لقائهما في بورتسموث
ليبيا
مؤسس «أمازون» يشتري 3 شقق في نيويورك.. كم سعرها؟
منوعات
سفير الولايات المتحدة يكرم الفائز بمسابقة «OurLibya»
ثقافة وفن
عميد غات: السيول في تزايد ونطالب بلديات الجنوب بالمساعدة في الأزمة
ليبيا
الحاجة فاطمة والحاج محمد يتذكران العيد في أجدابيا أيام زمان
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تزايد سقوط المسنين.. مخاطر وحلول