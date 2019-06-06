بلدي غات: بلديات الجنوب تستجيب لنداءات الاستغاثة

مشاهد من الدمار الذي خلفته سيول غات على أحياء المدينة, 6 يونيو 2019 (بلدي غات)

قال المجلس البلدي بمدينة غات إن عددًا من بلديات الجنوب استجاب لنداءات الاستغاثة التي أطلقها من قبل، لإنقاذ غات من السيول التي تضربها منذ الإثنين الماضي، مؤكدًا أن بلدية غات وضواحيها تعاني بلا ماء ولا كهرباء منذ 72 ساعة مضت.

وأوضح المجلس البلدي، في بيان اليوم، أن فرق الهلال الأحمر أوباري وصلت بالفعل إلى غات، كما وصلت قافلة مساعدات من صندوق التضامن أوباري، «وتجهيز قافلة من المجلس البلدي وادي عتبة، وقوافل أخرى تنطلق غدًا من بلدية سبها».

وتجتاح مدينة غات (أقصى جنوب غرب ليبيا) سيول قوية إثر أمطار غزيرة هطلت على المدينة المتاخمة مع الحدود الجزائرية يوم الإثنين الماضي.