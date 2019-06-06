باشاغا يكشف سبب تأجيل موعد وصول قافلة المساعدات إلى «غات»

قافلة مساعدات من حكومة الوفاق في طريقها إلى «غات», 6 يونيو 2019, (داخلية الوفاق)

قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، إن قافلة المساعدات التي تم تجهيزها الأربعاء وعلى متنها أدوية ومستلزمات ضرورية، والتي كانت من المفترض أن تصل لأهالي وسكان مدينة غات، «تعذر وصولها نتيجة سوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية مما اضطر المسؤولين عنها للعودة لمطار معيتيقة الدولي».

وأوضح باشاغا، في تصريحات بمطار معيتيقة الدولي، نقلتها الصفحة الرسمية للوزارة اليوم أن القافلة سيتم إرسالها صباح اليوم الخميس إلى غات، مضيفًا أن «هناك إمدادات برية سيتم إرسالها من كافة المدن الليبية لرفع المعاناة عن أهلنا في مدينة غات والذين تضرروا نتيجة السيول والفيضانات».

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وقرر المجلس الرئاسي أمس الثلاثاء تخصيص 10 ملايين دينار «لمعالجة أوضاع مدينة غات المنكوبة جراء الفيضانات» لـ«توفير المتطلبات الضرورية والعاجلة ومعالجة أوضاع المتضررين خصمًا من بند المتفرقات وفقًا للتشريعات النافذة»، وفق قراره رقم (677) لسنة 2019، الذي نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك».

قافلة مساعدات من حكومة الوفاق في طريقها إلى «غات», 6 يونيو 2019, (داخلية الوفاق)

مراكب إنقاذ ضمن قافلة مساعدات من حكومة الوفاق إلى «غات», 6 يونيو 2019, (داخلية الوفاق)

قافلة مساعدات من حكومة الوفاق إلى «غات», 6 يونيو 2019, (داخلية الوفاق)