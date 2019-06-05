«النهر الصناعي»: عودة المياه إلى خط إجدابيا – بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 يونيو 2019, 10:53 مساء
أحد مواقع مشروع النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مدير جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي في إجدابيا، المهندس خالد ضبوح، عن «وصول المياه إلي خزان التجميع والموازنة – إجدابيا، ومنها إلي مدينة إجدابيا بعد نجاح السيطرة على التسرب الذي حدث للمحطة 370، على خط إجدابيا – بنغازي، إثر اعتداء من أحد المواطنين بتوصيل وصلة غير شرعية في الأسبوع الماضي».

وأضاف «ضبوح»، بحسب بيان للجهاز اليوم، أن المياه الآن في اتجاهها لتغذية كل المناطق والمدن التى تتغذي من خط إجدابيا – بنغازي.

من جهة أخري أوضح مدير موقع سلوق - الطلحية، المهندس خالد الزياني، أنه والفريق الفني للموقع متواجدون بالمحطة 96 قرب سيدي عبدالعاطي، لتأمين تدفق المياه باتجاه خزان عمر المختار بسلوق، ومنها إلي محطة ضخ بنغازي لتغذية وزيادة الضخ إلي خزان الطلحية لتغذية وزيادة الكمية إلي مدينة بنغازي والمناطق المجاورة، وصولاً إلى 280 ألف متر مكعب يومياً، لتتدفق مساء اليوم بعد الحادية عشرة ليلاً إلي كافة مناطق وأحياء مدينة بنغازي، خاصة التي عانت من انخفاض في المياه.

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