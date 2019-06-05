إضافة 1102 برميل نفط يومياً للإنتاج الليبي بعد اختبار بئر تطويرية في حقل الراقوبة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 يونيو 2019, 09:04 مساء
عمليات الاختبار النهائي للبئر التطويرية الجديدة (هــ 111-20) بحقل الراقوبة, 4 يونيو 2019, (المؤسسة الوطنية للنفط)

نجحت شركة سرت المملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط، أمس الثلاثاء، في إجراء عمليات الاختبار النهائي للبئر التطويرية الجديدة (هــ 111-20) بحقل الراقوبة، بحسب بيان للمؤسسة التي أوضحت أن البئر ستضيف 1102 برميل في اليوم للإنتاج المحلي.

ووفقا للبيان، «أظهر الاختبار الذي تم بواسطة فاصل الاختبارات المتحرك ضغط في رأس البئر بمقدار 430 psi وحجم الخانق 32/64»، مضيفا أنه «تم حفر البئر بطبقة مكمن (الواحة)، وذلك باستخدام سائل الحفر (CL-free) بالتعاون مع شركة الجوف».

وأشارت المؤسسة إلي أنه من المقرر أن تتم عملية ربط البئر على خط الإنتاج بعد تحرك الحفارة من الموقع.

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