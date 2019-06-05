حملة تبرعات من أهالي سبها لدعم مدينة غات

حملة أهالي سبها لدعم مدينة غات. (تصوير: رمضان كرنفودة)

بدأ سكان وأهالي مدينة سبها، اليوم الأربعاء، حملة تبرعات لدعم أهالي مدينة غات جنوب غرب ليبيا، التي تشهد منذ الإثنين موجة من الطقس السىء وهطول أمطار غزيرة وتدفق سيول من ناحية الجزائر.

وقال أحد المسؤولين على الحملة لـ«بوابة الوسط» إن تبرعات أهالي سبها اشتملت على أدوية ومواد غذائية وأغطية، مشيرا إلى أنهم مستمرون في استقبال التبرعات أمام مكتب الأوقاف بمنطقة القرضة وساحة الضمان الاجتماعي.

وأضاف أحد متطوعي الهلال الأحمر فرع سبها لـ«بوابة الوسط» أن الجمعية أرسلت قافلة مساء اليوم إلى غات رفقة سيارات إسعاف ومتطوعين من شبيبة الهلال الأحمر.

وقامت جمعية «تارتيت» للتنمية في مدينة سبها باستقبال التبرعات والمواد الغذائية وغيرها من الاحتياجات الضرورية لدعم أهالي غات الذين يعيشون أوضاعا معيشية صعبة جراء السيول والفيضانات.

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وارتفعت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي تجتاح مدينة غات منذ الإثنين إلى أربع حالات وفاة بينهم ثلاثة أطفال، ونزوح حوالي 2500 شخص، بحسب ما أعلنه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا (أوتشا).

وحذر المجلس البلدي غات، والمركز الوطني للأرصاد الجوية من عدم استقرار أحوال الطقس في المنطقة خلال اليومين المقبلين، واستمرار سقوط الأمطار الغزيرة وتدفق السيول، التي اجتاحت مناطق وأحياء بالكامل في المدينة التي تشهد أوضاعًا صعبة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

وقرر المجلس الرئاسي أمس الثلاثاء، تخصيص 10 ملايين دينار «لمعالجة أوضاع مدينة غات المنكوبة جراء الفيضانات» لـ«توفير المتطلبات الضرورية والعاجلة ومعالجة أوضاع المتضررين خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة»، وفق قراره رقم (677) لسنة 2019، الذي نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك».