«داخلية الوفاق» تُشكل لجنة لمساعدة المتضررين من السيول في غات

أعلن المفوض بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، تشكيل لجنة لتوفير الاحتياجات والمستلزمات للمواطنين المتضررين نتيجة السيول والفيضانات عن مدينة غات، بحسب بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك».

وبحسب القرار، تلتزم اللجنة بـ«توفير الاحتياجات والمستلزمات وبصورة عاجلة لرفع المعاناة عن أهلنا في مدينة غات، ومتابعة الأوضاع بالمدينة ومعالجة الإضرار ومساعدة المواطنين المتضررين نتيجة السيول والفيضانات».

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وأشار البيان إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني خصص مبلغ عشرة ملايين دينار من بند المتفرقات لصالح وزارة الداخلية لمعالجة الأوضاع بمدينة غات.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني إن السيول التي اجتاحت مدينة غات في أقصى جنوب غرب ليبيا «غطت 70% من مناطقها» و«أغرقَت أحياءً سكنية بمدينة غات، وتسببت في العديد من الخسائر البشرية والمادية، وسببت نزوحًا للعديد من المواطنين إلى أماكن آمنة بعيدًا عن الخطر، جراء السيول والفيضانات نتيجة هطول الأمطار».

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وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا أن الفيضانات التي اجتاحت وغطت معظم مناطق بلدية غات جنوب غرب ليبيا، مساء الاثنين، تسببت في «حالتي وفاة ونزوح أكثر من ألف شخص».