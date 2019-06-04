«الحكومة الموقتة» و«أوقاف الوفاق» يعلنان الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 يونيو 2019, 03:52 صباحا

أعلن كل من الحكومة الليبية الموقتة والهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، التابعة لحكومة الوفاق الوطني، في وقت متأخر من ليل الإثنين أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت الحكومة الموقتة، في بيان نشرته فجر الثلاثاء على صفحتها بموقع التواصل «فيسبوك»، إن «وزارة العدل بالتواصل مع المجلس الاعلي للقضاء تم التأكيد علي جدية محاضر عدد من شهود العيان بثبوت رؤيتهم لهلال شهر شوال في عدد من المدن والمناطق الليبية. وبهذا، فإن الحكومة المؤقتة تعلن أن أول أيام العيد اليوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 ميلادي».

من جهتها أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، التابعة لحكومة الوفاق الوطني، أنها بعد أن أعلنت مساء الإثنين عدم ثبوت دخول الشهر، فإنه «بلغنا لاحقا ثبوت رؤيته مساء هذا اليوم في مناطق مختلفة بلادنا ليبيا، من بينها: مدينة سبها، وبن جواد، وسرت، وبني وليد، وغيرها، وقد تقدم المثبوت بشهادتهم أمام المحاكم الرسمية والجهات القضائية المختصة بدولة ليبيا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة شهادة المعاينين للهلال».

«إفتاء الموقتة» تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك في ليبيا

وأضافت، في بيان نشرته فجر الثلاثاء على صفحتها بموقع التواصل «فيسبوك»: «بعد ثبوت الواقعة على الوجه المذكور، وبالتشاور مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس إدارة التفتيش القضائي، تعلن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية أن اليوم الثلاثاء؛ هو أول أيام عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. والله ولي التوفيق».

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