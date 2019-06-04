المجلس البلدي غات يستغيث ويعتبر المدينة «منكوبة» بسبب الأمطار الغزيرة والسيول

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الثلاثاء 04 يونيو 2019, 01:45 صباحا

أعلن المجلس البلدي غات وفاة عدد من الضحايا وحدوث خسائر في الممتلكات العامة والخاصة وانقطاع الاتصالات والكهرباء عن معظم مناطق البلدية، على إثر الفيضانات التي تضرب المدينة.  

ووجه المجلس في بيان اليوم، نداء استغاثة لكل الليبيين والمنظمات المحلية والدولية تقديم المساعدة العاجلة لأهل غات، كما أعلن البلدية منكوبة واحتياجها للمساعدة العاجلة وخاصة للأسر النازحة بفعل الفيضانات.

سيول تجتاح مدينة غات أقصى الجنوب الليبي (صور)

وكانت اجتاحت مدينة غات (أقصى جنوب غرب ليبيا) سيول قوية إثر أمطار غزيرة هطلت على المدينة المتاخمة مع الحدود الجزائرية الإثنين.

وقال الصحفي نصر أمغار، من منطقة غات لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن سيولت شهدتها المدينة وأغلقت بعض الطرق ودخلت إلى بعض الأحياء ومستمرة بالتدفق من جهة أيسين المنطقة الحدودية مع الجزائر، ومن جهة مطار وكذلك تهطل الأمطار بنسبة 80%.

سيول تجتاح مدينة غات أقصى الجنوب الليبي, 4 يونيو 2019 (بوابة الوسط)
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