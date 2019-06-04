سيول تجتاح مدينة غات أقصى الجنوب الليبي (صور)

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الثلاثاء 04 يونيو 2019, 01:26 صباحا
سيول تجتاح مدينة غات أقصى الجنوب الليبي, 4 يونيو 2019 (بوابة الوسط)

اجتاحت مدينة غات (أقصى جنوب غرب ليبيا) سيول قوية إثر أمطار غزيرة هطلت على المدينة المتاخمة مع الحدود الجزائرية الإثنين.

وقال الصحفي نصر أمغار، من منطقة غات لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن سيولت شهدتها المدينة وأغلقت بعض الطرق ودخلت إلى بعض الأحياء ومستمرة بالتدفق من جهة أيسين المنطقة الحدودية مع الجزائر، ومن جهة مطار وكذلك تهطل الأمطار بنسبة 80%.

وأضاف أمغار أن السيول دخلت إلى بعض الأحياء من الشركة الصينية وعمارات غات وشعبية 304، لافتا إلى أن المواطنين هم لوحدهم من يقوم بعملية الإخلاء بمساعدة السكان.

وأوضح أن السيول تتجه إلى مناطق أخرى مثل الفيوت، مطالبا مجلس النواب والمجلس الرئاسي بإعلان منطقة غات منطقة منكوبة وإعلان حالة الطوارئ.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقَّع أمس الإثنين، استمرار فرص هطول أمطار متفرقة على أغلب مناطق الجنوب.

ونبهت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى أن الأمطار المحتملة ستكون جيدة إلى غزيرة على مناطق الجنوب الغربي (سبها - أوباري - مرزق القطرون وغات)، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، مما قد يؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية.

سيول تجتاح مدينة غات أقصى الجنوب الليبي, 4 يونيو 2019 (بوابة الوسط)
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