«إفتاء الموقتة» تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك في ليبيا
البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الإثنين 03 يونيو 2019, 08:36 مساء
أعلنت اللجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في الحكومة الموقتة بمدينة البيضاء، منذ قليل من مساء اليوم الإثنين، تعذر رؤية هلال شهر شوال، وأن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وبعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
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