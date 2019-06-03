فلكيًا.. الأربعاء أول أيام عيد الفطر في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يونيو 2019, 03:24 مساء

أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء تحري رؤية هلال شهر شوال اليوم الاثنين 3 يونيو 2019.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) في طرابلس عن المركز قوله «سيكون زمن الاقتران المركزي (المحاق) فلكيًا لشهر شوال لهذه السنة اليوم الإثنين 29 رمضان 1440هجري، الموافق 3 يونيو 2019م، على تمام الساعة 12:03 ظهرًا بتوقيت ليبيا المحلي، وتعرف بالبداية الفلكية لهذا الشهر وهي واحدة في كافة دول العالم حسب التوقيت العالمي وتحدث في أي لحظة من اليوم وتعتمد على الموقع الجغرافي».

وقال المركز إن الهلال سيغرب بعد غروب الشمس «بـ8 دقائق في بنغازي وبعد 8 دقائق في طرابلس وبعد 10 دقائق في سبها»، بينما سيمكث بعد غروب شمس يوم الثلاثاء لنحو 70 دقيقة، وفقا لتقرير المركز.

العيد الإربعاء حسب تقرير جمعية رؤية
من جهتها أعلنت جمعية رؤية لهواة الفلك أن بعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك حسب الدراسة الفلكية والحسابات العلمية الخاصة استنادًا إلى حساب تحقق إمكانية الرؤية بالعين المجردة.

وأضافت «بداية تولد هلال شهر شوال ستحدث يوم الإثنين 29 رمضان 1440هجري، الموافق 3 يونيو 2019م، على تمام الساعة 12:03 ظهرًا بتوقيت ليبيا»، وأن الهلال «سيغرب بعد غروب الشمس بـ7 دقائق في بنغازي وبعد 8 دقائق في طرابلس»، وأن «مقدار الجزء المضاء من سطح القمر لن يتجاوز 0.3% من إضاءة القمر الكامل»، ولذا سيتعذر «رؤيته بالعين المجردة أو حتى باستخدام التلسكوبات.»

ونوه المركز الليبي للاستشعار عن بُعد إلى أن تقريره علمي بحثي فقط، أما بالنسبة للإعلان عن بداية الشهر رسميًا سيكون من قبل جهات الاختصاص بالدولة الليبية.

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