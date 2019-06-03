الأرصاد: البحر هادئ والرؤية جيدة علي طول الساحل الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يونيو 2019, 02:20 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أن يكون البحر هادئا، والرؤية جيدة علي الساحل الليبي، من رأس أجدير إلي سرت.

وقال المركز في نشرة الصيد البحري إن الرياح ستكون شمالية إلي غربية علي الساحل الليبي من الخليج إلي طبرق.

الساحل من رأس أجدير إلي سرت
-الرياح بحرية إلي متغيرة الاتجاه، و تتراوح سرعتها بين 05 - 10 عقدة.
-ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25-0.50 متر.
- البحر هادئ، ودرجة حرارة سطح البحر تترارح بين 17-19 درجة مئوية.
-الرؤية جيدة إلي متوسطة واحتمال ظهول ضباب علي مناطق مختلفة من الساحل آخر الليل والصباح الباكر.

الساحل من الخليج إلي طبرق
- السماء قليلة السحب.
- الرياح شمالية غربية (شرش) إلي بحرية تتراوح سرعتها 05-15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 - 100 متر.
- البحر خفيف الموج، و درجة حرارة سطح البحر تترارح بين 18- 20 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة وتكون متوسطة علي الساحل الممتد من شحات إلي طبرق، لاحتمالية ظهور ضباب علي مناطق مختلفة من الساحل آخر الليل والصباح الباكر.

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