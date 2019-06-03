حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين (3 يونيو 2019)

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يونيو 2019, 11:50 صباحا

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، استمرار فرص هطول أمطار متفرقة على أغلب مناطق الجنوب.

ونبهت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى أن الأمطار المحتملة ستكون جيدة إلى غزيرة على مناطق الجنوب الغربي (سبها - أوباري - مرزق القطرون وغات) تصحبها خلايا من السحب الرعدية، مما قد يؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية.

ويبقى الطقس معتدلًا نسبيًّا اليوم وغدًا على بقية المناطق نتيجة تأثير امتداد مرتفع جوي، وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقعة على أغلب مناطق الشمال بين 22 و28 درجة مئوية، وعلى مناطق جنوب غرب البلاد بين 27 و33 درجة مئوية، بينما تكون مرتفعة نسبيًّا على مناطق الجنوب الشرقي لتتراوح بين 40 و43 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تتأثر مناطق شمال غرب البلاد اليومين المقبلين بامتداد منخفض جوي صحراوي تنتج عنه رياح من القطاع الجنوبي، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

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