ضبط شخص بحوزته 1400 قرص من الحبوب المخدرة في مدينة أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الإثنين 03 يونيو 2019, 01:39 صباحا
صورة من داخل قسم أجدابيا. (الإنترنت- أرشيفية)

أعلن فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أجدابيا، ضبط شخص بحوزته 1400 قرص من المواد المخدرة الترامادول في أحد الأحياء السكنية في مدينة أجدابيا.

وقال رئيس وحدة التحقيق بالفرع مساعد ضابط أول عبد الفتاح اكنيبيص الزواوي لـ بوابة الوسط، أمس الأحد، إنه «وردت إلينا معلومات بأن هناك شخص من مدينة سبها يقوم بجلب كميات من الأقراص المهلوسة نوع ترمادول إلى مدينة أجدابيا». 

وأضاف اكنيبيص أنه «جرى التنسيق مع المصدر وتم تكليف أعضاء التحريات لجمع المعلومات وافادت وحدة التحريات بالفرع بأن المدعو (ب. ا) ليبي الجنسية، هو من مدينة سبها وهو يتردد على شخص في مدينة أجدابيا يدعي (م. أ) مقيم في حي 7 أكتوبر في أجدابيا».

وتابع اكنيبيص، أنه جرى إعداد كمين محكم له وضبط وهو متلبس بعملية الاتجار بالأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية نوع ترمادول، مشيرًا إلى أن الكمية المضبوطة تقدر بحوالي 1400 قرص واتخذت ضده كافة الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة أجدابيا للاختصاص.

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