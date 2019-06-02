مديرية أمن طبرق تنشر دوريات أمنية في شوارع المدينة استعدادا لعيد الفطر

دوريات تابعة لمديرية أمن طبرق في أحد شوارع المدينة. (الإنترنت)

نشرت مديرية أمن طبرق دوريات من مختلف الأقسام والوحدات التابعة لها من أجل تأمين مجموعة من الشوارع والمفترقات العامة ووسط المدينة تزامنا مع قرب حلول عيد الفطر.



وقال الناطق باسم مديرية أمن طبرق النقيب صفي الدين خطاب لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن الدوريات المتواجدة في الشوارع تابعة لقسم النجدة والمرور وقوة أمن الجامعات إضافة لقسم البحث الجنائي.



وأضاف خطاب أن الدوريات المنتشرة سواء الثابتة أو الراجلة تهدف إلى تأمين الشوارع المكتظة بالمواطنين كشارع فلسطين وشارع الاستقلال وشارع مصرف الجمهورية كونها أهم الشوارع في المدينة.



وأوضح خطاب أن الدوريات تقوم بإخلاء الشوارع من الشباب المتواجدين فيها دون أي سبب لمضايقة العائلات، مشيرا إلى أن المديرية أغلقت هذه الشوارع أمام المركبات الآلية المختلفة لتكون مخصصة فقط للعائلات.

