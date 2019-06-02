وصول 40 مليون دينار لمصارف بني وليد من المصرف المركزي في طرابلس

المروحية التي تحمل السيولة النقدية للمصارف لحظة هبوطها بمستشفى بني وليد العام. (بلدية بني وليد)

وصلت، مساء اليوم الأحد، إلى مهبط مستشفى بني وليد العام طائرة طائرة محملة بسيولة مالية نقدية مخصصة لمصارف المدينة قادمة من المصرف المركزي في العاصمة طرابلس وكان في استقبالها عميد البلدية سالم انوير.

وقال مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد، حاتم التويجر لـ«بوابة الوسط» إن الطائرة تحمل 40 مليون دينار مخصصة لفروع مصرف الجمهورية الثلاثة والمصرف التجاري الوطني ومصرف سوف الجين الأهلي.

وذكر مصدر مصرفي من الجمهورية لـ«بوابة الوسط» أن السيولة التي وصلت جرى توزيعها بواقع: 7 مليون دينار لمصرف سوف الجين لأهلي، و11 مليون دينار للمصرف التجاري الوطني، و22 مليون دينار لمصرف الجمهورية بفروعه الثلاثة.

من جهتها طالبت إدارة المصارف في بني وليد، منسقي القبائل بضرورة البدء في إعداد قوائم السحب وتسليم الصكوك إلى المصرف.