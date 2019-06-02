الشاهد: تونس تقوم بعمل كبير لمجابهة الخطر الإرهابي على حدود ليبيا

رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد. (الإنترنت)

قالت الحكومة التونسية إن القوات الأمنية والعسكرية تقوم بعمل كبير لمجابهة الخطر الإرهابي على الحدود مع ليبيا، لتأمين وإنجاح الموسم السياحي في البلاد.

وأعلن رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، على هامش تدشين أسطول حافلات جديد بالعاصمة تونس، اليوم الأحد، أنهم «مستعدون لاستقبال فصل الصيف والموسم السياحي، وهناك عمل على قدم وساق من قبل القوات الأمنية والعسكرية لمجابهة الخطر الإرهابي، خاصة على الحدود مع ليبيا»، وفق ما نقلت وسائل إعلام تونسية اليوم الأحد.

وأضاف الشاهد: «مقبلون على موسم سياحي استثنائي هذه السنة، خاصة أن زيارة الغريبة وهو موسم حج اليهود انتظم الشهر الماضي بجزيرة جربة جنوب تونس أعطى شارة الانطلاق للموسم، وهناك حجوزات مرتفعة في كل الولايات الداخلية والساحلية لتونس».

وكانت الإحصاءات الأخيرة التي نشرتها وزارة السياحة والصناعات التقليدية التونسية أشارت إلى توافد 642800 ليبي إلى البلاد (بزيادة 19.9%) من بداية العام إلى غاية 10 مايو 2019.