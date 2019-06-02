أجهزة أشعة حديثة تصل إلى مستشفى «ابن سينا» بسرت

جهاز أشعة في مستشفي سرت التعليمي، «بوابة الوسط».

أعلن مصدر طبي فني بمستشفى «ابن سينا» التعليمي بسرت وصول أجهزة تصوير أشعة جديدة إلى مستشفى «ابن سينا» التعليمي سرت، مقدَّمة من وزارة الصحة بحكومة الوفاق.

وأوضح المصدر الفني الطبي بالمستشفى في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الأجهزة الطبية التي وصلت المستشفى هما جهازا تصوير أشعة عالية الوضوح التراساوند نوع DC30 و DC40.

وجرى تسليم الجهاز الأول لقسم النساء والولادة بالمستشفى، فيما جرى تخصيص الثاني لقسم الأشعة التشخيصية، وهو جهاز موجات فوق الصوتية لتصوير (البطن، والثدي، والحوض، والمفاصل، والغدد والأوعية الدموية)

وجارٍ العمل على توفير عدد من المعدات والأجهزة الطبية الأخرى الجديدة، منها جهاز الرنيين قريبًا.