ارتفاع الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 يونيو 2019, 03:20 مساء

سجل الدينار ارتفاعًا طفيفًا مقابل العملات الرئيسية الأكثر تداولًا في السوق الموازية اليوم الأحد.

وتراجع الدولار على نحو هامشي بفارق قرش واحد، مسجلًا 4.38 دينار مقابل 4.39 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وانخفض سعر صرف اليورو إلى 4.87 دينار مقابل 4.88 دينار أمس، لكن الجنيه الإسترليني انخفض بفارق قرشين اثنين، مسجلًا 5.49 دينار مقارنة بـ5.51 دينار أمس.

وصعدت الليرة التركية إلى 0.75 دينار مقارنة بـ 0.72 دينار أمس، فيما اكتفى الدينار التونسي بارتفاع بقرش واحد، مسجلًا 1.45 دينار مقابل 1.44 دينار أمس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حراسة المرمى.. الحلقة الأبرز في تاريخ المنتخبات عبر الأجيال
رياضة محلية
إصابة 18 شخصًا جراء تفجير مزدوج قرب مقر تابع للجيش في درنة
ليبيا
أول تعليق من صلاح بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا: «حققت حلم الطفولة»
رياضة عالمية
بومبيو يشارك في لقاء مجموعة بلدربيرغ السري في سويسرا
دولى
الحصبة تنتشر في الولايات المتحدة
طب وصحة
زلزال يتوج الترجي بطلا لدوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي
رياضة محلية
المشهد الليبي الراهن: دائرة مفرغة من «الاتهامات».. وإجماع على «رفض التقسيم»
ليبيا
السيولة تنغص فرحة الليبيين بـ«أجواء العيد»
ليبيا
ولي العهد السعودي: حل الأزمة الليبية يكمن في العودة إلى الحوار والتفاهم
ليبيا
قنوات مصرية تعرض المنوعة الليبية «خليل وبركة» بعد عيد الفطر المبارك
ثقافة وفن
الماء والكهرباء والوقود ثالوث أزمات فجرتها الحرب
ليبيا
مقرر للأمم المتحدة: جوليان أسانج يعاني من عوارض «تعذيب نفسي»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

محو الذاكرة ميزة جديدة في خدمة المساعدة الصوتية «أليكسا»