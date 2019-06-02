ارتفاع الدينار في السوق الموازية

سجل الدينار ارتفاعًا طفيفًا مقابل العملات الرئيسية الأكثر تداولًا في السوق الموازية اليوم الأحد.

وتراجع الدولار على نحو هامشي بفارق قرش واحد، مسجلًا 4.38 دينار مقابل 4.39 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وانخفض سعر صرف اليورو إلى 4.87 دينار مقابل 4.88 دينار أمس، لكن الجنيه الإسترليني انخفض بفارق قرشين اثنين، مسجلًا 5.49 دينار مقارنة بـ5.51 دينار أمس.

وصعدت الليرة التركية إلى 0.75 دينار مقارنة بـ 0.72 دينار أمس، فيما اكتفى الدينار التونسي بارتفاع بقرش واحد، مسجلًا 1.45 دينار مقابل 1.44 دينار أمس.