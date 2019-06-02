السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع الإسترليني واليورو أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 يونيو 2019, 01:55 مساء

تراجعت العملة الأميركية أمام العملة الليبية في السوق الرسمية، اليوم الأحد، إذ سجل متوسط سعر الدولار 1.4001 دينار، مقابل 1.403 دينار الخميس الماضي، بحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي.

بينما زادت العملة الأوروبية، وسجل اليورو 1.5638 دينار، مقابل 1.5618 دينار، وارتفعت العملة البريطانية إلى 1.7682 دينار، مقابل 1.7721 دينار.

في حين زاد سعر صرف الين الياباني عند 1.29 دينار، مقابل 1.28 دينار، وتراجع اليوان الصيني إلى 0.2028 دينار، مقابل 0.2031 دينار.

وبالنسبة لبعض العملات الخليجية خلال الفترة نفسها، انخفض الريال السعودي أمام العملة الليبية ليسجل 0.3733 دينار، مقابل 0.3741 دينار، والدرهم الإماراتي إلى 0.3812 دينار، مقابل 0.382 دينار.

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