الصيد البحري: البحر خفيف الموج والرياح تصل إلى 20 عقدة على ساحل الخليج

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئًا إلى خفيف الموج على الساحل من رأس أجدير إلى سرت، وأن تكون الرياح شمالية شرقية على ساحل الجبل الأخضر وطبرق.

كما توقع المركز في نشرة الصيد البحري، الصادرة اليوم الأحد، أن تكون الرياح شمالية غربية على باقي الساحل الليبي، بسرعة تصل إلى ما بين 5 و15 عقدة، تزيد إلى 20 عقدة على ساحل الخليج.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

ـ السماء صافية إلى قليلة السحب.

ـ الريح شرش إلى متغير الاتجاه سرعته بين 05 و10 عقدة.

ـ ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و0.75 متر .

ـ الرؤية جيدة والبحر هادى إلى خفيف الموج.

ـ درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين 17 و19 درجة مئوية.