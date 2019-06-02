حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد (2 يونيو)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق شمال غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي يعمل على اعتدال في درجات الحرارة، إذ تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و25 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا خلال اليومين المقبلين.

وقالت النشرة الجوية الصادرة إن مناطق الجنوب الغربي وشرق ليبيا تتأثر بامتداد منخفض جوي يعمل على تكاثر السحب الرعدية مع سقوط أمطار متفرقة، ومن المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة على مناطق (القطرون – غات – سبها – أوباري – هون) مما تؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية.

رأس جدير حتى رأس لانوف- سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتحول تدريجيًا بداية من مساء يوم غد إلى شرقية فجنوبية شرقية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و25 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا خلال اليومين المقبلين.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة

تتكاثر السحب من حين لآخر مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، تصحبها سحب رعدية أحيانًا، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و28 درجة مئوية على المناطق الساحلية وبين 32 و36 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة - سبها- غـات- غدامس-الحمادة

السماء مغطاة جزئيًا إلى كليًا بالسحب مع فرصة هطول أمطار متفرقة، تكون جيدة إلى غزيرة على بعض المناطق، تصحبها خلايا من السحب الرعدية تؤدى إلى جريان بعض الأودية المحلية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى منخفضة نسبيًا على أغلب المناطق، حيث تتراوح بين 22 و 29 درجة مئوية، وتكون بين 30 و33 درجة مئوية على غدامس وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا من يوم بعد غدٍ الثلاثاء.